Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Специалист пообщался с журналистами агентства «Прайм» и рассказал, каким образом с помощью интернета можно узнать кому принадлежит номер телефона.

О методе определения номера телефона через интернет рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Сразу было отмечено, что способов и возможностей определить номер телефона существует немало, в том числе это позволяют выяснить и сами пользователи публикуя информацию о себе в социальных сетях.

При желании узнать номер телефона можно и с помощью поиска, причем это возможно даже несмотря на то, что данная функция будет неактивная.

Дело в том, что в таком случае возможность определить номер будет за счет использования одной и той же фотографии в социальных сетях и мессенджере.

Таким образом, можно осуществить поиск по картинке, который так или иначе приведет на публичную страницу.

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Для того чтобы предотвратить возможность воспользоваться информацией, эксперт рекомендует разделять аккаунты на важные и очень важные, и для них использовать разные номера телефонов.

Кроме этого, в социальных сетях стоит запретить возможность поиска аккаунта в социальных сетях по номеру телефона, а личную информацию и снимки убрать в мессенджерах.