Эксперт определил самую надежную защиту для экрана смартфона

Для защиты экрана смартфона на рынке сейчас предлагают защитные стекла и разнообразные пленки. Лучшим среди этого считается стекло, но если оно качественное.

Пленка способна защитить экран смартфона только от царапин, но от ударов оно не защищает, поэтому такой вариант подойдет для самых аккуратных пользователей.

Хорошее стекло уже защищает не только от царапин, но также от ударов и падений.

Как рассказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян порталу «Радио 1», при выборе стекла стоит обращать внимание на наличие олеофобного покрытия, толщину и твердость стекла. Актуальным считается стекло толщиной 0,5 мм и твёрдостью 9H.

Показатели стекла 21H и 22Н на самом деле являются маркетинговым ходом, поэтому не стоит обращать внимание на такие стекла.