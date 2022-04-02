Эксперт объяснил, почему вы должны обновить свои устройства Apple прямо сейчас

Вчера Apple выпустила новые обновления для iPhone (iOS 15.4.1), iPad (iPadOS 15.4.1) и Mac (macOS 12.3.1), и, согласно примечаниям к выпуску, они исправляют некоторые досадные ошибки на разных платформах, включая аккумулятор. проблема слива, с которой столкнулись многие пользователи iPhone на iOS 15.4. Однако Apple не рекламировала важные исправления безопасности, которые также включают эти обновления, и вам следует установить их как можно скорее.

Обновления устраняют два ключевых недостатка безопасности . Одна уязвимость, CVE-2022-22675, существует на всех трех платформах и позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код с привилегиями ядра в приложении, что, по сути, позволяет хакерам запускать любой код на вашем устройстве . Другой недостаток, CVE-2022-22674, характерен для macOS и встречается в графических драйверах Intel. Эта уязвимость позволяет приложению читать вашу память ядра.

Apple заявляет, что у нее есть отчеты о том, что обе уязвимости могли быть использованы в дикой природе, что делает эти обновления особенно важными.