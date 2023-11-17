Эксперт Нерода рассказал россиянам, какую технику нельзя подключать к удлинителям

Удлинитель часто используется, когда у нас не хватает розеток для зарядки устройств. Однако, при подключении устройств к удлинителю, необходимо обеспечить безопасность техники и дома. Кирилл Нерода, эксперт и автор издательства iPhones.ru, поделился информацией о том, что можно и нельзя подключать к удлинителю.

Розетки обычно выдерживают нагрузку до 3500 Вт, а удлинители — от 2000 до 3800 Вт (в зависимости от модели). Однако, часто на один удлинитель подключаются несколько устройств, что увеличивает нагрузку.

Если подключить несколько устройств с высоким энергопотреблением к одному удлинителю, есть риск перегрузить его. В лучшем случае удлинитель просто перестанет подавать электричество, а в худшем случае — может перегреться и возгореться.

К удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам нельзя подключать следующую технику: холодильники, стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки, утюги и гладильные системы. Все эти устройства имеют высокое энергопотребление.

Самый быстрый способ вызвать перегрузку и повредить технику — подключить несколько устройств из запретного списка к одному удлинителю. Еще хуже будет, если в дополнение к этому подключить еще один удлинитель.

К удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам можно подключать компьютеры, мониторы, колонки, принтеры и другие аксессуары для компьютера, смартфоны, планшеты, ноутбуки, док-станции, беспроводные зарядки, лампы, увлажнители, вентиляторы, роутеры и телевизоры. Устройства из этого списка имеют низкое энергопотребление.

Эксперт советует всегда проверять, чтобы мощность удлинителя была больше мощности всех подключаемых приборов. Производители техники всегда рекомендуют подключать устройства напрямую к розетке, но использование сетевого фильтра не повредит слабым устройствам, даже при длительном использовании.