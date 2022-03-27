Эксперт назвал пять функций iPhone, которые никому не нужны

Apple умеет задавать тренды. Вот почему многие другие компании используют похожие названия для своих продуктов, а иногда даже копируют их дизайн. Тем не менее, не каждый раз, когда Apple делает что-то правильно или функция, которую она продвигает, выживает. Вот пять примеров функций iPhone, которые Apple считала новаторскими, но в итоге они были сняты с производства или просто отказались от них.

Начнем с функции, которую любят многие заядлые пользователи, но о которой большинство людей никогда не слышали: 3D Touch . Представленная вместе с iPhone 6S , эта функция сохранилась до iPhone XS. 3D Touch начинался как «Force Touch» на Apple Watch, но даже это более длительное нажатие было деактивировано и удалено на умных часах Apple.

Мне лично понравился этот третий возможный жест на экране iPhone. Он идеально подходил для предварительного просмотра ссылок, сообщений, фотографий и, конечно же, просмотра Live Photos. На данный момент вы все еще можете делать все это, но эта тактильная обратная связь была чем-то уникальным для Apple.

Двигаясь дальше, iPhone X представил новую тенденцию с Animojis , которая затем превратилась в Memoji. Мало того, что компании выпустили свои собственные ужасные версии этой функции — RIP Samsung AR Emojis, — она еще и была очень модной . Lypsinc, впечатления известных людей и многое другое было размещено в Интернете только для того, чтобы отличить тех, у кого был iPhone X с TrueDepth, от тех, у кого его не было.

Но со временем Apple предоставила всем пользователям возможность создавать свои собственные Memoji, и сегодня очень редко можно увидеть, как кто-то публикует свою реакцию на Memoji или даже вообще использует эту функцию.

Говоря о системе TrueDepth, можем ли мы когда-нибудь забыть о Slofies? Представленный в iPhone 11 , он должен был стать следующей замечательной функцией Apple: возможностью записывать замедленные фильмы с помощью фронтальной камеры.

У меня никогда не получалось сделать хороший Слофи. Кроме того, вы когда-нибудь встречали кого-нибудь, кто использовал эту функцию хотя бы раз?

Хорошо, давайте вернемся в 2016 год и к iOS 10, чтобы поговорить об iMessage App Store. Я был фанатом. Мало того, я мог бы купить там несколько наклеек с покемонами. Проблема в том, что толку от этого мало, и я никогда не перетаскивал стикер посреди разговора. Было ли это когда-нибудь вещью?

И последнее, но не менее важное: Apple попробовала новую тенденцию 2020 года с App Clips . Это революционный способ использования приложения без его загрузки. Вот как это было описано:

[Подборки приложений] Это небольшие краткие обзоры полных приложений App Store, которые не останавливают вашу жизнь, чтобы найти, установить и запустить. Клипы приложений можно активировать прямо с экрана блокировки с помощью кодов клипов приложений с поддержкой NFC. Подборки приложений в Apple Store могут сделать покупку продуктов, получение заказов и поиск новых аксессуаров более быстрыми и удобными. Приложение Apple Store уже предустановлено на каждом новом iPhone, но пользователи могут удалить его, если захотят. Клип приложения для приложения Apple Store может активировать функцию самообслуживания для сканирования и покупки или позволить любому посетителю быстро зарегистрироваться на встречу без необходимости установки полного приложения.

Единственный раз, когда я заставляю себя попробовать это, был Shazam, но каждый раз, когда я нахожу новую песню, он думает, что я не являюсь подписчиком Apple Music, поэтому я снова загрузил приложение.