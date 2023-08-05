Эксперт: надежный пароль должен быть десятизначным и иметь три спецсимвола

Григорий Пащенко, руководитель проекта «КиберМосква», поделился в интервью радио Sputnik, что создание надежного пароля требует разнообразия знаков.

Он отметил, что хотя длинный пароль также является эффективным, важно избегать использования очевидных элементов, таких как имя, дата рождения или номер телефона, так как такие пароли легко поддаются взлому.

Пащенко рекомендует добавлять спецсимволы в пароль. По его мнению, оптимальными считаются пароли, состоящие из десяти символов, включающих буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и примерно три спецсимвола. Он советует создать комбинацию букв и цифр, которая будет легко запоминающейся.