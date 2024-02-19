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Эксперт Мясоедов запустил анализ: с 1 марта в РФ VPN станет привилегией опытных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

С 1 марта может вступить в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, однако сама технология останется доступной для опытных пользователей, способных самостоятельно настроить VPN-соединение.

VPN-сервисы позволяют пользователям обходить блокировки и ограничения, маскируя свое реальное местоположение и получая доступ к заблокированным сайтам.

Также с помощью VPN можно открывать зарубежное ПО с региональными ограничениями.

Ограничение на популяризацию VPN-сервисов может быть обосновано давлением на страну и направлено на защиту граждан от доступа к вредоносной информации, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Для профессиональных пользователей останется возможность самостоятельного конфигурирования сети для решения рабочих задач.

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