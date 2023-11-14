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Эксперт Муртазин рассказал, как изменятся смартфоны в ближайшие годы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, смартфоны с гибкими экранами станут широко распространенными в ближайшие годы. Он отмечает, что рынок смартфонов является высококонкурентным, и крупные производители определяют, что будет интересно потребителям.

Развитие гибких экранов будет главным направлением развития рынка в течение следующих десяти лет, и стоимость таких технологий будет постепенно снижаться.

Еще одним важным направлением развития будет возможность подключения смартфона к клавиатуре и внешнему монитору. Это может привести к снижению спроса на ноутбуки и компьютеры. Однако не все пользователи будут предпочитать смартфоны вместо традиционных компьютеров.

Муртазин также отмечает, что качество комплектующих в смартфонах будет улучшаться, а программное обеспечение будет развиваться.

Ожидается улучшение экранов, звука, камер и появление новых функций, связанных с алгоритмами. В отношении программного обеспечения, эксперт упоминает автоматический перевод наушниками с одного языка на другой и расширение возможностей измерения показателей жизнедеятельности.

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