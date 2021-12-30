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Эксперт Муреева дала советы пользователям по ускорению работы смартфона

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Специалист компании Itel Светлана Муреева рассказала о способах, которые помогут ускорить работу смартфона.

В первую очередь эксперт напомнила, что устройство начинает тормозить в случаях, когда накапливается слишком много лишних файлов или имеет обновление.

То есть для увеличения скорости работы достаточно обновить гаджет и очистить его от системного мусора, используя встроенные или внешние приложения.

Еще поможет отключение автозапуска приложений, которые не используются.

Было также добавлено, что иногда требуется сбор аппарата до заводских настроек, ведь в таких случаях память полностью очищается, но это необходимо в таких случаях, как передача смартфона другому владельцу.

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