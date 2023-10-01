Эксперт МТС Голицына: в приобретенном в Сети iPhone 15 может не работать связь

Согласно информации руководителя отдела телефонии розничной сети МТС, при покупке смартфонов, особенно через «серый» импорт, таких как iPhone 15 и другие новые модели, существует риск неподдержки российского диапазона связи. Это может привести к проблемам со связью или даже отсутствию связи, если устройство не будет зарегистрировано в сети.

Официальные ритейлеры уже начали официальные продажи iPhone 15, но в интернете такие новинки часто продаются через доски объявлений и маркетплейсы. Устройства, приобретенные таким образом, зачастую ввозятся «серым» способом и не гарантируют качество.

Одной из проблем является то, что смартфоны, включая iPhone 15, могут быть предназначены для определенного оператора связи и продаваться в рамках контракта с ним. При активации такого устройства в другой сети или в другой стране, оно может не зарегистрироваться в сети и пользователь не сможет пользоваться мобильной связью.

Другой проблемой являются частотные диапазоны, которые могут отличаться в разных странах. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не полностью поддерживать российский диапазон связи, что может привести к плохому качеству связи и неудобствам для пользователя.

Также важным аспектом является гарантия. Поскольку Apple покинула российский рынок, на новые модели отсутствует официальная гарантия от производителя, и «серые» магазины ее не предоставляют. Пользователи будут вынуждены решать любые проблемы самостоятельно. Крупные ритейлеры сертифицируют товары и предоставляют полноценную гарантию.

Источник: РИА Новости.