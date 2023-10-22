Эксперт: мошеннические приложения в Google Play и App Store отличаются датой

В Google Play и App Store иногда можно натолкнуться на фальшивые банковские приложения, которые злоумышленники используют в своих целях. Согласно заявлению Дмитрия Сакова, руководителя испытательной лаборатории Лиги Цифровой Экономики, увеличение числа подобных опасных приложений связано с блокировкой сервисов некоторых банков в результате санкций. Кроме того, также возможно встретить поддельные чат-боты и приложения магазинов.

В основном подобные приложения встречаются в Google Play, так как там условия модерации более мягкие. Однако пользователи устройств Apple также должны проявлять осторожность.

Как отметил Саков, при установке банковских приложений важно обращать внимание на несколько характеристик, включая дату выпуска и отзывы.

«Чтобы выявить фальшивое приложение банка, следует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Часто подделки имеют свежую дату выпуска. Также важно изучить отзывы, где могут встречаться негативные комментарии, указывающие на мошенничество», — приводит слова эксперта информационный портал «Газета.ru».

Саков добавил, что поддельное приложение также может быть распознано по необоснованно большому количеству положительных отзывов — их можно накрутить. Реальные банковские приложения часто имеют десятки тысяч или даже миллионы загрузок, а маленькое число скачиваний может вызывать подозрение. Подделку также можно выявить по дизайну, грамматическим ошибкам и опечаткам — серьезные сервисы такие недочеты не допускают. Кроме того, разработчиком подлинных банковских приложений обычно выступает компания, а не частное лицо.

«Самый надежный способ избежать поддельного приложения — устанавливать его через ссылку с официального сайта, которая ведет на страницу приложения в магазине», — подытожил Саков.