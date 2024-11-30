Эксперт МегаФона поделился советами по защите смартфонов от кибератак

С учетом роста числа кибератак на мобильные устройства, старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин предложил меры для повышения безопасности смартфонов.

Он рекомендует установить пароль или использовать биометрическую защиту для блокировки доступа к устройству. При покупке смартфона следует выбирать только официальных продавцов и избегать сомнительных брендов, так как они могут быть уязвимыми для вредоносных программ.

Лопатин также советует включать двухфакторную аутентификацию в приложениях, таких как мессенджеры и цифровые кошельки, что помогает защитить учетные записи. Устанавливать приложения следует только из проверенных источников и минимизировать разрешения, предоставляемые им.

Регулярные обновления операционной системы и приложений важны для устранения известных уязвимостей. При использовании общедоступных Wi-Fi-сетей нужно быть осторожным, так как они могут быть использованы злоумышленниками. Рекомендуется отключать Bluetooth и аналогичные функции, когда они не нужны.

Кроме того, эксперт предостерегает от фишинга и советует избегать переходов по внешним ссылкам из писем и сообщений, особенно касающимся банков или государственных служб.

Источник: МК.