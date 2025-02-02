Эксперт «МегаФона» Лопатин рассказал, как защитить свои аккаунты в Telegram

В России пользователи Telegram рискуют потерять свои аккаунты из-за мошенников, использующих вирусы. Один из таких вирусов, называемый Mamont, распространяется через сообщения с вопросом: «Это ты на видео?». При открытии файла на телефон устанавливается вредоносное приложение.

Опасность этого вируса заключается в том, что он может перехватывать коды подтверждения для входа в Telegram и помогать преступникам переводить деньги. Мошенники могут рассылать вредоносные файлы от имени жертвы.

Эксперт «МегаФона» Борис Лопатин советует установить двухфакторную аутентификацию и проверять активные сессии в настройках Telegram, чтобы убедиться, что аккаунт не используется на незнакомых устройствах. Также важно регулярно обновлять приложения и операционную систему смартфона для защиты от уязвимостей.

Если аккаунт уже угнан, необходимо проверить активные сессии и завершить их, если это возможно. В случае потери доступа нужно обратиться в службу поддержки Telegram и попросить знакомых сообщить о взломе.

Лопатин подчеркивает важность кибергигиены, включая осторожность при переходе по подозрительным ссылкам. Если аккаунт взломан, не стоит паниковать, а лучше следовать рекомендациям по восстановлению доступа или создавать новый аккаунт.