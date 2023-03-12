Эксперт Масалович: не стоит пользоваться смартфоном во время зарядки из-за риска перегрева

Использование смартфона при зарядке может привести к возгоранию аккумулятора или выхода всего аппарата из строя.

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, почему не рекомендуется использовать смартфон, когда он подключен к зарядному устройству.

Сам процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора, а при его использовании нагрев увеличивается.

Масалович в беседе с RT отметил, что больше всего на нагрев смартфона влияют «тяжелые» приложения, среди них игры. Также было отмечено, что сильному нагреву еще способствует неоригинальный блок питания.