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Эксперт Масалович: не стоит пользоваться смартфоном во время зарядки из-за риска перегрева

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Использование смартфона при зарядке может привести к возгоранию аккумулятора или выхода всего аппарата из строя.

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, почему не рекомендуется использовать смартфон, когда он подключен к зарядному устройству.

Сам процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора, а при его использовании нагрев увеличивается.

Масалович в беседе с RT отметил, что больше всего на нагрев смартфона влияют «тяжелые» приложения, среди них игры. Также было отмечено, что сильному нагреву еще способствует неоригинальный блок питания.

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