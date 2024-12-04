Эксперт Липов предупредил россиян о мошенничестве через гифки в WhatsApp

Сергей Липов, директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр», предупредил о новом способе обмана пользователей мессенджера WhatsApp с использованием гифок.

По его словам, мошенники начали внедрять вредоносный код или ссылки на фишинговые сайты в гифки, которые выглядят безобидно и даже приятны.

Липов отметил, что гифки часто используются для поздравлений и поднятия настроения, поэтому пользователи не подозревают об опасности и открывают такие сообщения без осторожности.

Один клик может активировать вредоносный код или перенаправить на фишинговый сайт, что снижает шансы на то, что человек заметит угрозу до нанесения ущерба.

Он добавил, что гифки могут быть замаскированы под праздничные поздравления, что ещё больше снижает бдительность пользователей.

Эксперт рекомендовал не открывать гифки и ссылки от незнакомцев, а если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно, лучше уточнить его подлинность.

Также он советует установить надёжное антивирусное ПО, следить за обновлениями безопасности и информировать себя и близких о современных интернет-угрозах.