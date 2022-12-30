Эксперт Лифшиц призвал очень внимательно изучать присланные мошенниками ссылки

Фишинговые атаки считаются самыми эффективные, ведь они ведут на поддельный сайт, который и может заставить пользователя потерять бдительность и передать мошенника свои данные.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц в разговоре с «Лентой.ру» призвал россиян быть очень внимательным при переходе по ссылкам из почты и социальных сетей.

«Нет других хороших способов защиты, кроме внимательности. Рост активности мошенников наблюдается всегда во время праздников и при появлении громких информационных поводов. То же касается, например, объявлений о выплатах, компенсациях от государства — как правило, мошенники начинают развивать эту тему даже быстрее, чем представители коммерции или органов власти» — сказал Лифшиц изданию «Лентой.ру».

Лучшей защитой от фишинговых атак можно назвать внимательность. Следует внимательно изучать сам адрес сайта, ведь если мошенники могут без труда сделать копию сайта, то адрес сайта будет отличатся, причем всего одной буквой.

Лифшиц советует не переходить по ссылкам, которые пользователь получает в социальных сетях или на почту.