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Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники уже применяют дипфейки и нейросети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Киберпреступники стали использовать новую тактику, о чем предупредил россиян специалист «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

В беседе с «РИА Новости» эксперт рассказал, что мошенники стали использовать нейросети и дипфейки.

«Генеративные сети, связанные с картинками и голосом, могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того, чего не было, — дипфейков. И они вполне могут использоваться в мошенничестве. Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска», — говорит Тушканов.

Активно стали использоваться дипфейковые видео и нейросети, и в результате исчезло доверие к простым картинкам. Мошенники пользуются тем, что например, ChatGPT доступен в веб-интерфейсе с доступом не из любой страны. Злоумышленники даже смогли останавливать регистрации.

«Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы, на которых якобы можно скачать ChatGPT и сразу получить 50 долларов. Конечно, это была не программа, а «троян»», — добавил эксперт.

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