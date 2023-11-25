Эксперт Кувиков объяснил, как эффективно продлить жизнь батарее смартфона

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet, Денис Кувиков, в интервью с RT поделился информацией о деградации классических аккумуляторов и способах продления их срока службы. Он отметил, что все аккумуляторы со временем перестают нормально работать и быстро разряжаются, в зависимости от условий эксплуатации.

Кувиков посоветовал не использовать смартфон во время его зарядки, так как при низких температурах аккумуляторы быстро разряжаются и теряют свои эксплуатационные свойства. Постоянное использование смартфона на морозе может значительно сократить срок его службы. Он также отметил, что оптимальным уровнем заряда для эффективной работы смартфона с минимальными рисками является диапазон от 40 до 90%.

Кувиков развеял миф о необходимости полной разрядки телефона до нуля. Современные технологии и материалы позволяют избегать полной разрядки аккумулятора. Наоборот, рекомендуется подзаряжать телефон до 90% для нормальной эксплуатации и продления срока службы аккумулятора.