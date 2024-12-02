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Эксперт Кусков не советуют хранить в смартфоне пин-коды, пароли и некоторые фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Москвой 24 сообщил, что хранить определённые данные в смартфоне небезопасно.

По его словам, пароли, ПИН-коды банковских карт и компрометирующие фотографии лучше не оставлять на устройстве, так как они могут попасть в руки мошенников.

Кусков объяснил, что если смартфон окажется у злоумышленника, он может установить на него вредоносное ПО, которое получит доступ к личной информации.

Кроме того, он предупредил о рисках перехода по ссылкам в сообщениях от незнакомцев, что может привести к загрузке программ-троянов.

Эксперт также рекомендовал избегать хранения компрометирующих изображений и личной информации, включая коды ячеек и пароли, чтобы защитить себя от возможных злоупотреблений.

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