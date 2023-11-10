Эксперт Кособуров дал рекомендацию проверять адреса интернет-магазинов в период акций

Советник правления банка «Зенит», Игорь Кособуров, предупреждает о необходимости повышенной бдительности российских граждан во время распродаж и акций. Он указывает, что мошенники часто используют схемы социальной инженерии и создают фишинговые сайты.

Во время распродаж мошенники могут использовать клонированные сайты популярных магазинов или магазины-однодневки, обещающие большие скидки. Кособуров советует проверять адреса интернет-магазинов, поскольку мошеннические сайты могут отличаться от подлинных символами или заменой букв. Он также предупреждает о риске ввода личных данных на таких сайтах, поскольку мошенники могут получить полные номера карт и секретные коды для оплаты товаров на незащищенных платформах.

В случае, если покупатель ввел свои данные на фейковом сайте, рекомендуется незамедлительно обратиться в банк по указанному на карте телефону для блокировки карты и удаленного управления счетами. Кособуров также советует покупать товары на проверенных площадках и использовать отдельную банковскую карту для онлайн-покупок.

Источник: Известия.