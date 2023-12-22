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Эксперт Казанцев: мошенники нашли способ шантажа через дипфейки и ИИ

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В беседе с «ФедералПресс» юрист Ефим Казанцев рассказал о том, что современные хакеры все чаще используют дипфейк-технологию для шантажа и вымогательства.

Этот способ мошенничества стал одним из предпочитаемых для злоумышленников. Казанцев объяснил, что хакеры создают фейковые видео, которые они угрожают опубликовать в интернете, если им не будет выплачено денежное вознаграждение или если жертва не выполнит другие условия, озвученные шантажистами.

В дополнение к этому, мошенники используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы заставить сотрудников компаний предоставить им пароли и другую конфиденциальную информацию, общаясь с ними от имени выдуманного начальника.

Однако, помимо этих техник, по-прежнему активно используются «классические» способы обмана, включая фишинговые ресурсы и поддельные интернет-магазины. Казанцев пояснил, что мошенники используют такие порталы для сбора персональных данных пользователей и получения их согласия на последующую обработку и использование этих данных.

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