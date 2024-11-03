Эксперт Казаков рассказал о «пожирателях» зарядки телефонов

Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», в беседе с RT предупредил, что некоторые приложения сильно расходуют заряд батареи смартфонов. Он отметил, что важно знать, какие из них «пожирают» энергию и как с этим справиться.

Прежде всего, Казаков выделил социальные сети. Эти приложения работают в фоновом режиме, постоянно загружая новый контент и отправляя уведомления, что требует много энергии. Он советует отключить фоновые обновления и уведомления, чтобы сэкономить заряд.

Также он упомянул приложения для GPS-навигации, которые обновляют карты и данные о дорожной обстановке в реальном времени. Такие функции также требуют значительных затрат энергии.

Казаков отметил, что приложения для создания и обмена короткими видео тоже потребляют много батареи из-за постоянной загрузки данных. Видеоплатформы, где пользователи смотрят и делятся видео, особенно при высоком качестве, также сильно разряжают аккумулятор.

Он посоветовал снижать качество видео и не использовать смартфон как телевизор. Видеозвонки, ставшие популярными при удаленной работе и учебе, также требуют много энергии из-за использования камеры и микрофона.

Эксперт рекомендует уменьшать яркость экрана и закрывать приложения после использования, чтобы продлить работу батареи.

Современные игры тоже нагружают устройства, что увеличивает потребление заряда. Казаков рекомендует также снижать яркость во время игр, чтобы сэкономить батарею.