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Эксперт Казаков поведал, как сделать качественные снимки на камеру смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков рассказал в интервью «Известиям» о том, как создавать качественные фотографии с помощью смартфонов.

По его мнению, современные телефоны могут делать снимки, подходящие как для личного пользования, так и для коммерческих целей.

Казаков выделил несколько важных правил для получения профессиональных фотографий. Во-первых, он рекомендует следовать правилу третей, при котором объект съемки располагается на одной из линий, делящих кадр на три части. Это делает снимок более интересным.

Также эксперт советует использовать многослойность в композиции, размещая объекты на переднем, среднем и заднем плане, что добавляет глубину. Он предостерегает от использования цифрового зума и рекомендует подходить ближе к объекту, чтобы избежать размытия.

Для более детальных снимков Казаков советует включать режим HDR, который позволяет захватывать больше деталей, объединяя несколько фотографий с разной яркостью в одно изображение.

Эксперт также подчеркнул, что важно экспериментировать с углами и освещением, чтобы найти свой стиль. Регулярная практика и использование встроенных редакторов помогут улучшить навыки и создавать качественные фотографии в любых условиях.

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