Эксперт Казаков: для экономии заряда телефона нужно отключить пуш-уведомления

Эксперты дал советы россиянам, как сохранить заряд своего смартфона подольше и увеличить срок службы батареи.

Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», отметил, что батарея расходуется не только во время использования приложений, но и в фоновом режиме, особенно если оставить открытыми множество приложений, такие как карты с геолокацией, соцсети и видеопроигрыватели, пишет RT.

Он также подчеркнул, что высокая яркость экрана может привести к перегреву смартфона и быстрой разрядке батареи. Поэтому рекомендовал регулировать яркость экрана в зависимости от окружающей среды.

Кроме того, эксперт предупредил, что высокие температуры, как на улице, так и при выполнении ресурсоемкой работы процессора, могут ускорить разрядку батареи.

Использование неоригинального адаптера питания также может привести к неправильной регулировке напряжения и перегреву устройства, поэтому важно проверять совместимость адаптера с характеристиками устройства.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, Казаков посоветовал начать с проверки приложений, потребляющих заряд. Он также порекомендовал отключить пуш-уведомления, включить режим экономии заряда, ограничить фоновые данные и обновлять программное обеспечение телефона, так как обновления часто включают исправления ошибок, влияющих на разрядку аккумулятора.

Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии, важно выбирать оптимальные методы зарядки, не допускать разрядку ниже 20%, не заряжать устройство на ночь и прекращать зарядку при достижении 100%. Эти простые меры помогут уменьшить нагрузку на батарею и продлить ее срок службы.