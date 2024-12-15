Эксперт Кашницкая дала советы, как защитить SIM-карту от мошенников

Анна Кашницкая, основатель компании Unisimka, поделилась с «Известиями» способами, которые помогут обезопасить SIM-карту от мошенников.

Одним из самых эффективных методов защиты является установка PIN-кода на SIM-карту. Если телефон потерян, первым делом нужно обратиться к оператору для блокировки карты.

Если злоумышленники попытаются использовать SIM-карту в другом устройстве, наличие PIN-кода затруднит их доступ к номеру и связанным приложениям.

Кашницкая также рекомендует оформлять SIM-карту на действующий паспорт, что упростит блокировку и восстановление карты в случае кражи.

Важно включить запрет на перевыпуск SIM-карты и, по возможности, установить уникальный пароль или кодовое слово для этой операции.

Для дополнительной защиты она советует активировать двухфакторную аутентификацию для социальных сетей и мессенджеров. Это добавит уровень безопасности, даже если мошенники получат доступ к SIM-карте. На первом этапе требуется ввести пароль, а на втором — использовать биометрические данные или код из SMS.

Кашницкая подчеркивает, что самым надежным способом является использование отдельного приложения для аутентификации, которое генерирует цифровые коды или QR-коды для повторной авторизации, что позволяет работать даже без мобильной связи.