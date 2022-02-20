Эксперт Кашкин перечислил жителям РФ главные признаки слежки за смартфоном

При установке приложения на смартфон пользователь на экране видит уведомление о доступе к разным службам.

Обычно пользователь не обращает внимание на это окно и предоставляет программе доступ к ряду служб, среди них практически всегда есть служба геолокации.

Как раз через эту службы программное обеспечение и может следить за пользователем, об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

В интервью агентству «Прайм» он сказал, что пользователю нужно обязательно обращать внимание на запрашиваемые разрешения.

Если программа требует доступ к микрофону, галерее и геолокации, то стоит внимательно отнестись к такому ПО, иногда оно никак не связано с этими службами.

С таким набором служб приложение может красть данные пользователя и передавать его на сервер без ведома владельца.