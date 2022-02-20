Главная » Новости

Эксперт Кашкин перечислил жителям РФ главные признаки слежки за смартфоном

На чтение 1 мин Просмотров 185 Опубликовано

При установке приложения на смартфон пользователь на экране видит уведомление о доступе к разным службам.

Обычно пользователь не обращает внимание на это окно и предоставляет программе доступ к ряду служб, среди них практически всегда есть служба геолокации.

Как раз через эту службы программное обеспечение и может следить за пользователем, об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

В интервью агентству «Прайм» он сказал, что пользователю нужно обязательно обращать внимание на запрашиваемые разрешения.

Если программа требует доступ к микрофону, галерее и геолокации, то стоит внимательно отнестись к такому ПО, иногда оно никак не связано с этими службами.

С таким набором служб приложение может красть данные пользователя и передавать его на сервер без ведома владельца.

 

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.