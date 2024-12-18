Эксперт из Уфы Немтин объяснил, как защитить свой смартфон от взлома

Конфиденциальная информация пользователей зачастую хранится на смартфонах, что делает их уязвимыми для злоумышленников.

В беседе с UfacityNews.ru Евгений Немтин, руководитель по продажам «МегаФона» в Башкирии, поделился рекомендациями по защите смартфонов от взлома.

По словам специалиста, надежным средством защиты остаются пароли. Существует два типа: PIN-код и код блокировки.

PIN-код запрашивается при каждом включении устройства и контролирует SIM-карту. Немтин советует не отключать PIN и избегать простых комбинаций, связанных с датами и номерами телефонов. Лучше выбрать случайный набор из четырех цифр.

Код блокировки требуется при переходе смартфона в спящий режим. Пользователь может установить время автоматической блокировки, начиная с 15 секунд. Длинный код более безопасен, но для удобства можно активировать вход по графическому ключу или биометрическим данным, таким как отпечаток пальца.

Также рекомендуется устанавливать отдельные пароли для приложений с конфиденциальной информацией и отключать уведомления, чтобы защитить данные от мошенников.

Не стоит забывать сохранять IMEI-код своего устройства, который поможет заблокировать телефон в случае кражи. Его можно узнать, набрав *#06# на клавиатуре.

Несмотря на все меры безопасности, эксперты «МегаФона» рекомендуют избегать хранения конфиденциальной информации на смартфоне.