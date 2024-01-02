Эксперт из США нашел 10 лучших ноутбуков 2023 года для работы и учёбы

Один из американских экспертов, выступая на YouTube-канале Hardware Canucks, представил свой список лучших ноутбуков 2023 года, которые стоит обратить внимание для работы и учебы. В этом обзоре было подробно рассказано о нескольких моделях, которые действительно заслуживают внимания в конце этого года. На обзор обратил внимание портал ferra.ru.

Начнем с МакБук Эир 15″ M2, который был признан лидером в области производительности. Он обладает тонким корпусом, 15-дюймовым дисплеем, невероятно долгим сроком службы аккумулятора и эффективной системой охлаждения. Рекомендуется выбирать вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для наилучшего опыта использования.

Для тех, кто не боится потратить немалую сумму или для профессионалов в сфере фотографии, дизайна и разработки, MacBook Pro на M3 Pro / M3 Max станет идеальным выбором. Он обеспечивает высокую производительность и имеет множество полезных портов, чтобы удовлетворить все потребности профессиональных пользователей.

Если вы создаете контент, то Lenovo Slim Pro 9i — идеальный выбор для вас. Он доступен в различных вариантах диагонали дисплея и отличается отличным качеством сборки. Клавиатура и тачпад также являются его сильными сторонами, а частота обновления экрана составляет 165 Гц.

Asus ZenBook 14X OLED — это лучший бюджетный ноутбук с высоким качеством сборки. Он оснащен процессором i7 с 20 потоками и видеокартой RTX 3050. Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц, а также доступны различные порты для подключения внешних устройств.

Dell XPS 15 выделяется своей долгой автономностью, его время работы превышает 13 часов, что делает его прекрасным выбором для длительных рабочих сессий. Lenovo Slim 7 также отличается высоким качеством сборки и может быть отличным выбором для студентов, которым нужен надежный и мощный ноутбук.

ROG Zephyrus G14 — это лучший портативный игровой ноутбук, который сочетает в себе хорошую цену и отличную производительность. Legion Slim 7i предлагает яркий и красивый 16-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления, что делает его привлекательным для геймеров.

ROG Scar 17 X3D является самым мощным игровым ноутбуком, оснащенным процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 4090. Razer Blade 18 отличается тонким корпусом и превосходным качеством сборки, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет стильный и мощный ноутбук.

ROG Zephyrus M16 — это лучший бюджетный игровой ноутбук с приемлемой ценой и высоким качеством сборки. Он предлагает отличную производительность и позволяет наслаждаться игровыми сессиями без задержек и снижения производительности.

Lenovo YOGA Book 9i — это уникальный ноутбук с двумя 13,3-дюймовыми дисплеями OLED и различными режимами использования. Он предназначен для тех, кто ищет новый и интересный опыт работы и развлечений.

В итоге, список лучших ноутбуков 2023 года для работы и учебы предлагает разнообразные варианты, чтобы каждый мог найти подходящую модель в соответствии со своими потребностями и бюджетом.

Источник: ferra.ru.