Эксперт Гулевич рассказал, как действовать при скачивании фейкового приложения банка

В интервью агентству «Прайм» директор центра кибербезопасности Виктор Гулевич рассказал о рисках поддельных банковских приложений. Он отметил, что через такие программы можно быстро лишиться средств.

Гулевич посоветовал перед скачиванием внимательно проверять название, логотип и отзывы. Если что-то вызывает подозрения — это подделка.

Если же такое приложение уже скачали, нужно немедленно его удалить. Нельзя вводить в нем свои данные.

Лучше проверить счета через официальное банковское приложение, возможно там есть подозрительные транзакции.

В случае введения информации — поменять все пароли и проверить гаджет на вирусы. Можно даже заблокировать карты, чтобы предотвратить мошенничество.

Эксперт предупредил, что нужно быть очень осторожным с подозрительными финансовыми приложениями.