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Эксперт Горбунов поведал, как не попасться мошенникам, использующим ИИ

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Эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов заявил, что развитие цифровой грамотности и критического мышления поможет пользователям защититься от мошенников, использующих искусственный интеллект для создания фейковых видео и аудиозаписей.

Он отметил, что новые технологии могут генерировать ложный контент, который сложно отличить от оригинала.

Горбунов рекомендовал проверять шокирующие новости через официальные источники и быть осторожными с аудиосообщениями от знакомых.

Также он подчеркнул важность контроля времени, проведенного перед экраном, и использования фильтров контента. Эксперт призвал объяснить близким необходимость проверки информации в интернете.

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