Эксперт Голованов заявил, что перезагрузка никак не вредит устройствам пользователей

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью РИА Новости перед Петербургским международным экономическим форумом 2024 года рассказал, что перезагрузка компьютера или смартфона на самом деле не вредит устройству, а наоборот, помогает избавиться от вредоносных программ.

Голованов подчеркнул, что существует множество вредоносных программ, которые не прекращают свою работу после перезагрузки устройства. Поэтому регулярная перезагрузка является хорошей профилактикой в борьбе с ними.

Особенно важно перезагружать мобильные устройства и рабочие компьютеры. Голованов также отметил, что рабочий компьютер следует выключать на ночь, поскольку злоумышленники чаще всего пытаются получить информацию из него в нерабочее время, и при выключенном устройстве им это не удастся.

Однако если у вас есть подозрения об активном заражении компьютера, то ни в коем случае не следует его выключать или перезагружать.

Вместо этого необходимо незамедлительно сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для проведения дополнительной проверки.