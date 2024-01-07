Эксперт Галов нашел простые способы защиты от мошенников в соцсетях

Закрытые профили в социальных сетях и ограничение раскрытия личных данных рекомендуется для защиты от мошенников и недоброжелателей, сообщил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости».

Он отмечает, что лучше не делиться большим количеством личных данных без необходимости и не указывать настоящую дату рождения в профилях, чтобы усложнить задачу мошенникам и защитить свои данные.

Галов также отмечает важность использования разных паролей для каждого аккаунта и их периодической смены. Пароли должны содержать минимум 12 символов, включая буквы разного регистра, специальные символы и цифры. Он рекомендует избегать использования личных данных, таких как имя, фамилия, адрес, в паролях. Дополнительным способом защиты аккаунтов и личных данных является двухфакторная аутентификация, если сервис это позволяет.

Галов также предупреждает о необходимости обращать внимание на запрашиваемые доступы при установке приложений и не предоставлять доступы, которые не требуются для их работы.

Он рекомендует изучать условия использования приложений и политику конфиденциальности, чтобы понимать, какие данные собирает и обрабатывает разработчик.

В целом, Галов советует быть бдительными, сохранять личные данные в защищенном виде, не хранить их на незащищенных устройствах и не публиковать их в незащищенных местах, таких как социальные сети и мессенджеры. Он рекомендует использовать специальные приложения или защищенные паролем папки для хранения конфиденциальных сведений.

В случае утечки данных от аккаунта, Галов советует как можно скорее сменить пароль от учетной записи.

Он также рекомендует быть внимательными к новостям о возможных утечках и использовать специальные решения, которые могут уведомить о возможном компрометировании данных, например, пароля или номера телефона.

Все эти меры направлены на защиту личных данных и предотвращение возможных мошеннических действий.

Источник: РИА Новости.