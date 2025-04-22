Эксперт: Фонарик на телефоне поможет найти скрытую камеру в помещении

Камеры видеонаблюдения стали частью городской среды, но их установка в личных пространствах — таких как гостиничные номера, арендованное жильё или офисные кабинеты — может вызывать обеспокоенность. Как рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, при подозрениях на скрытую слежку можно провести простую проверку самостоятельно.

По словам эксперта, камеру часто размещают рядом с предметами, которые отвлекают внимание: датчиками дыма, декоративными элементами, мягкими игрушками или бытовой техникой. Рекомендуется внимательно осматривать такие объекты, особенно если их расположение кажется необычным.

Один из методов выявления скрытых камер — использование фонарика. В затемнённой комнате следует медленно провести светом по стенам и предметам. Если камера установлена, её линза может отразить свет, создавая характерный блик.

Также стоит обратить внимание на зеркала. Устройства могут устанавливаться за стеклом, искажения отражения или неестественные дефекты поверхности могут указывать на наличие техники наблюдения.

Кроме визуального осмотра, полезно воспользоваться программами, показывающими все устройства, подключённые к сети Wi-Fi в помещении. Они доступны в интернете и позволяют выявить посторонние подключения, к которым могут относиться и скрытые камеры.

Дополнительно можно использовать детекторы электромагнитного излучения — приборы, способные зафиксировать сигналы, излучаемые работающими электронными устройствами. Такие детекторы продаются в открытом доступе и применяются в профессиональной среде для поиска шпионской техники.