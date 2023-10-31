Эксперт Фесенко озвучила правила безопасного использования геолокации в смартфоне

Мария Фесенко, эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности», предупреждает россиян о рисках использования геолокации на своих смартфонах и предлагает четыре правила безопасности, которые следует соблюдать.

По словам эксперта, которые приводит «Лента.ру», данные о местоположении пользователя могут быть использованы мошенниками для различных видов атак, включая фишинг. Она также отмечает, что геоданные могут использоваться преследователями, и случаи преследования, особенно женщин, не редкость.

Для защиты от злоумышленников, Фесенко рекомендует следовать четырем правилам. В первую очередь, если нет необходимости, следует отключать геолокацию на устройстве. Также рекомендуется выключить Bluetooth и Wi-Fi, поскольку мошенники могут использовать эти технологии для отслеживания местоположения пользователя.

Важным аспектом безопасности является проверка доступа к местоположению для приложений, установленных на устройстве. Фесенко предупреждает, что приложения должны иметь доступ к геолокации только при непосредственном использовании функций приложения. Также стоит избегать публикации местоположения в социальных сетях, если это не обязательно.

Эксперт также рекомендует быть внимательными к тому, что вы загружаете в интернет и в облачное хранилище. Некоторые приложения могут сохранять геометки с местоположением ваших фотографий, а также иметь доступ к геолокации по умолчанию. Поэтому важно проверять уровень доступа приложений и контент, который вы публикуете в социальных сетях.

В целом, соблюдение этих правил поможет пользователям защитить свою конфиденциальность и предотвратить возможные атаки со стороны мошенников, использующих данные о местоположении.