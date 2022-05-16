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Эксперт Екатерина Рудая предостерегла граждан РФ от загрузки ПО с ненадежных ресурсов

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После того как Google закрыла возможность устанавливать платные приложения и игры с официального магазина компании, пользователи Android-смартфонов стали чаще использовать непроверенные источники для скачивания и установки на смартфоны программ.

Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала агентству «Прайм», что установка ПО на смартфон из неизвестных источников может привести к заражению устройства программой майнером.

Эти программы используют для майнинга криптовалют, и как правило такое приложение на 100% расходует ресурсы аппарата.

Екатерина Рудая рекомендует производить установку ПО из проверенных источников или официальных сайтов разработчика.

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