Эксперт Джакония: сброс смартфона до заводских настроек необходим каждые 1,5 года

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония рассказал, как оживить смартфон, если есть необходимость освободить память.

В беседе с РИА Новости Джакония, эксперт советует сбрасывать смартфон, так как некоторые невостребованные данные с помощью специальных приложений нельзя удалить. Так, по словам специалиста сброс смартфона до заводских настроек необходим каждые 1,5 года

«Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет», — говорит эксперт.

Он также добавил, что современные смартфоны уже давно не являются устройством для звонков и сообщений, а приложения, фото и видео быстро заполняют свободную память, что приводит к замедлению работы.