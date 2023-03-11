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РИА Новости: для ускорения работы смартфона следует ежемесячно очищать кэш

Автор На чтение 1 мин Просмотров 628 Опубликовано

Специалист рассказал, как ускорить работу смартфонов, если пользователь заметил, что он стал работать медленнее, чем ранее.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония в беседе с «РИА Новости» сказал, что кэш смартфона пользователям нужно очищать каждый месяц.

Это позволит улучшить скорость работы устройства, ведь именно кэширование становится причиной торможений и зависаний.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — сказал Джакония.

Также эксперт рекомендует не хранить фото и видео, а переместить их в облако, на компьютер, диск и так далее.

От количества внутренней памяти также зависит скорость работы смартфона, как и включенное автообновление приложений, а также открытые приложения, использованные недавно.

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