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Эксперт Деев пояснил, как можно продлить жизнь аккумулятора на смартфоне

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Разговоров о том, каким образом можно продлить жизнь аккумулятору множество.
Еще раз на эту тему заговорил руководитель аналитического департамента Артем Деев, общаясь с журналистами «Газеты.Ru». Эксперт Деев пояснил, как можно продлить жизнь аккумулятора на смартфоне.

В первую очередь он отметил, что стоит отключать все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме. Анимированные обои также влияют на автономность устройства, поэтому их лучше не использовать.

Кроме этого, много заряда требует яркость экрана, мобильный интернет и геолокация. В случае, если все рекомендации выполнены, а батарея все равно быстро разряжается, эксперт рекомендует заменить аккумулятор.

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