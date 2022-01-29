Разговоров о том, каким образом можно продлить жизнь аккумулятору множество.

Еще раз на эту тему заговорил руководитель аналитического департамента Артем Деев, общаясь с журналистами «Газеты.Ru». Эксперт Деев пояснил, как можно продлить жизнь аккумулятора на смартфоне.

В первую очередь он отметил, что стоит отключать все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме. Анимированные обои также влияют на автономность устройства, поэтому их лучше не использовать.

Кроме этого, много заряда требует яркость экрана, мобильный интернет и геолокация. В случае, если все рекомендации выполнены, а батарея все равно быстро разряжается, эксперт рекомендует заменить аккумулятор.