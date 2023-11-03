Эксперт: ChatGPT сможет заменить сценариста и оставить ему только редакторскую работу

Представители творческих профессий сейчас начинают доверять искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по созданию текстов, а сами занимаются деталями и доработкой. Например, ChatGPT может быстро сгенерировать множество вариантов сценариев для фильма — главный сценарист заказывает текст, а «второстепенный» сценарист отредактирует его. Об этом сообщил эксперт Александр Сиволобов из НТИ в интервью РИА Новости.

Обычно главный сценарист или команда разрабатывают основной сценарий и план, и это требует много работы и оплачивается большими гонорарами. Но с помощью ChatGPT можно получить много хороших вариантов сценариев за короткое время. Таким образом, главный сценарист фактически становится заказчиком текста у ИИ, который затем передается на редактирование второстепенному сценаристу, объяснил Сиволобов.

Он также отметил, что появление ChatGPT меняет профессию сценариста, особенно для «второстепенных» сценаристов, которые теперь фактически становятся «наемными программистами» для нейросети.

В сентябре компания OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщила, что теперь бот может искать информацию в интернете без ограничений по дате публикации. Раньше он мог искать только данные, появившиеся в сети до сентября 2021 года.

ChatGPT стал популярным после своего запуска в конце ноября прошлого года и привлек первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI, чьим сооснователем в 2015 году был Илон Маск, но позже он прекратил связь со стартапом.