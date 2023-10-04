Главная » Новости » Безопасность

Эксперт Чащин: вход по SMS на портал «Госуслуг» является уязвимым

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1к. Опубликовано

Специалист в сфере информационной безопасности подтвердил, что вход на «Госуслуги» по SMS является наименее защищённым способом аутентификации.

Директор компании по «Мультифактор» Виктор Чащин в интервью РИА Новости указал на риски перехвата сообщения злоумышленниками, а также возможность потери доступа к номеру в результате утери сим-карты.

Безопаснее, по его мнению, использовать генерацию одноразового кода в мобильном приложении, так как злоумышленникам необходим физический доступ к устройству для получения кода.

В то же время руководитель компании, специализирующейся на защите информации, подтвердил эффективность двухфакторной аутентификации по сравнению с обычным входом.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.