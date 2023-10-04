Эксперт Чащин: вход по SMS на портал «Госуслуг» является уязвимым

Специалист в сфере информационной безопасности подтвердил, что вход на «Госуслуги» по SMS является наименее защищённым способом аутентификации.

Директор компании по «Мультифактор» Виктор Чащин в интервью РИА Новости указал на риски перехвата сообщения злоумышленниками, а также возможность потери доступа к номеру в результате утери сим-карты.

Безопаснее, по его мнению, использовать генерацию одноразового кода в мобильном приложении, так как злоумышленникам необходим физический доступ к устройству для получения кода.

В то же время руководитель компании, специализирующейся на защите информации, подтвердил эффективность двухфакторной аутентификации по сравнению с обычным входом.