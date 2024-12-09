Эксперт Большаков сообщил, что делать, если на аккаунты россиян идет кибератака

Максим Большаков, руководитель направления кибербезопасности «EdgeЦентр», поделился советами для тех, кто стал жертвой киберпреступления. Он подчеркнул важность быстрой реакции и фиксации всех деталей, которые могут помочь правоохранительным органам.

Большаков рекомендовал обратить внимание на электронные письма, сообщения в мессенджерах и веб-сайты. В частности, тема письма может содержать подсказки о характере атаки, а дата и время получения сообщений помогут установить последовательность событий.

Эксперт также советует делать скриншоты всей переписки и фиксировать подозрительные URL-адреса и контактные данные мошенников.

Файлы и вложения не следует удалять — их нужно передать специалистам по кибербезопасности для анализа. Важно также сообщить о мошенничестве в банк, так как преступники могут получить доступ к финансовым данным через привязанные карты и счета.

Большаков рекомендует блокировать счета и отключить автоплатежи, чтобы ограничить возможности мошенников. Даже если часть средств была потрачена, быстрая реакция поможет защитить оставшиеся деньги.

Обновление паролей также является важным шагом. Эксперт советует менять пароли каждые три-шесть месяцев и использовать сложные комбинации, а также двухфакторную аутентификацию. Для удобства можно использовать менеджеры паролей.

Кроме того, он рекомендует подать заявление о мошенничестве в полицию для дальнейших действий.