Эксперт Богатырева нашла минусы использования старых моделей iPhone в России

В России использование старых моделей iPhone и других устройств Apple становится менее выгодным для пользователей.

По словам основательницы сервиса по обмену техники «ДамПродам» Елены Богатыревой, основной проблемой старых моделей iPhone остается высокая стоимость ремонта, пишет «Газета.ру».

Apple постепенно сокращает свою сервисную программу в России, что приводит к увеличению стоимости и затягиванию сроков поставки запчастей как в авторизованных сервисных центрах, так и в сторонних мастерских.

Наиболее уязвимой частью iPhone остается аккумулятор, который со временем теряет до 20% емкости за год-полтора. Замена аккумулятора обходится дорого. Кроме того, в России последние модели iPhone можно найти по более низкой цене, чем в некоторых других странах.

Тем не менее российские пользователи продолжают оставаться верными продукции Apple. В 2023 году около 67% пользователей iPhone не отказались от марки в пользу других брендов, несмотря на некоторые ограничения, такие как отсутствие доступа к некоторым функциям и сервисам Apple.

Это свидетельствует о высокой лояльности пользователей к надежности и поддержке продукции Apple.

Экосистема Apple продолжает полноценно функционировать в России, что также является причиной лояльности пользователей.