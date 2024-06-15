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Закарян: блокировка неизвестных номеров не избавляет от звонков полностью

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Блокировка звонков с неизвестных номеров может снизить количество нежелательных вызовов, но не справится с ними полностью, заявил руководитель команды разработки супераппа Gem Space, Ваге Закарян, в интервью агентству «Прайм».

Закарян: блокировка неизвестных номеров не избавляет от звонков полностью

Проблема заключается в том, что мошенники используют технологию подмены телефонных номеров, и их количество может быть неограниченным.

Поэтому даже после блокировки одного номера можно получить такой же звонок с другого номера. Хотя антиспам-приложения, блокирующие нежелательные вызовы, более эффективны, но не всегда они справляются.

Кроме того, мошенники могут обходить блокировку звонков, связавшись с человеком через мессенджеры. Это более простой способ, так как в мессенджерах можно использовать фотографии банков или логотипы государственных организаций, что повышает доверие.

Через мессенджеры мошенники могут отправить жертве сгенерированные искусственным интеллектом дипфейки с записью голоса родственника, которому якобы требуется помощь, а также различные фотографии или видео. Это действенный способ запутать собеседника.

Единственное, что можно сделать, это реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а если все же ответили, то не начинать разговор первым. Закарян предупреждает, что голос можно записать и использовать в дальнейшем, включая подтверждение банковских операций.

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