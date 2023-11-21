Эксперт Биржев рассказал, сколько телефон «проживет» после покупки

В среднем смартфона хватает на 2,5 года использования, после чего начинают проявляться проблемы с аккумулятором, камерой, производительностью и памятью, сообщает эксперт сервиса «Бери Заряд» Сергей Биржев.

Он отмечает, что к концу третьего года использования смартфона вероятно снизится качество фото и видео, емкость аккумулятора уменьшится, а интерфейс и приложения начнут работать медленнее. Это связано с тем, что технологии развиваются быстрыми темпами, и устаревшие модели не могут справиться с новыми требованиями.

Биржев также указывает, что причиной быстрого разряда смартфона может быть не только изношенный аккумулятор, но и сам гаджет, который устарел.

При обновлении операционной системы появляются новые функции, которые потребляют больше энергии, что приводит к более быстрому разряду батареи.

Чтобы справиться с проблемой памяти, временные меры, такие как очистка памяти, не всегда помогают. Некоторые приложения требуют обновлений и занимают все больше места, что может привести к зависанию и ошибкам работы.

Если внутренняя память смартфона заполнилась полностью, его невозможно обновить, что делает его работу еще более нестабильной.

Эксперт также подчеркивает, что использование устаревшего гаджета не только неудобно, но и небезопасно. Может возникнуть риск вздутия аккумулятора, а при замене батареи могут повредиться экран, корпус и внутренние детали.

Поэтому рекомендуется обновлять свой смартфон через определенное время, чтобы иметь более надежное и безопасное устройство.

Источник: РИА Новости.