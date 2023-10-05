Эксперт Бедеров рассказал, чем грозит передача данных граждан силовикам

Постановление ФСБ о передаче интернет-компаниями данных пользователей может привести к негативным последствиям, считает Игорь Бедеров из T.Hunter.
Суть постановления заключается в передаче силовикам геоданных и платежной информации клиентов интернет-ресурсов. Это делается под предлогом борьбы с преступностью.
Однако Бедеров, слова которого приводит «Газета.ру», полагает, что это может стимулировать рынок продажи персональных данных в Сети. По его мнению, коррумпированные сотрудники ФСБ могут сливать информацию о гражданах в даркнете.
Такие сведения способны использоваться для мошенничества с целью кражи средств. Кроме того, злоумышленники могут начать слежку за людьми по геоданным.
При массовых утечках информации это может привести к появлению сервисов реального отслеживания перемещений.
В то же время эксперт подчеркивает, что сбор таких данных в целях безопасности имеет место и в других странах, но требует тщательного контроля.