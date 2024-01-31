Эксперт Арсений Щельцин предупредил об опасных ссылках в первых строчках поисковика

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил, что переход на контекстную рекламу и ссылки, которые появляются в первых строках поисковой выдачи, могут быть ловушкой социального фишинга.

Он отметил, что такие ресурсы вкладывают значительные средства в свое продвижение и маркетинг, и если пользователь кликает на них, он может стать жертвой социального фишинга. Это подразумевает сбор личной информации без согласия и ведома пользователей, передает «Прайм».

При клике на ссылку, которая требует авторизации через социальные сети, такие как ВКонтакте или Одноклассники, происходит автоматическая авторизация. Это позволяет злоумышленникам собирать различные данные, включая имя, телефон и электронный адрес, для рекламных целей или даже для мошенничества.

Социальный фишинг часто используется новыми компаниями для быстрого привлечения клиентов. Например, автодилеры и риелторы могут использовать этот метод для нахождения потенциальных покупателей. Финансовые компании, такие как кредитные и страховые организации, также могут прибегать к социальному фишингу для предложения своих услуг.

Щельцин предупредил, что пользователь, просматривая первые ссылки в поисковой выдаче по запросу, например, «купить квартиру», не застрахован от спам-звонков и сообщений с «выгодными предложениями».

Он также отметил, что мошенники могут проявить интерес, если они получат доступ к базе данных социального фишинга.

Однако эксперт уверяет, что можно и нужно защищаться от социального фишинга.

Важно следить за настройками приватности в социальных сетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и устанавливать надежное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение.