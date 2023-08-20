Экшн-камера GoPro Hero 12 Black с улучшенным аккумулятором появится осенью

Компания GoPro планирует представить новую экшн-камеру GoPro Hero 12 Black 13 сентября 2023 года. В этой модели ожидаются некоторые улучшения, хотя они будут минимальными по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Одним из главных улучшений новой камеры является более продолжительная работа аккумулятора. Камера оснащена аккумулятором ёмкостью 1 720 мА·ч, что позволяет записывать видео с разрешением 5,3K при 60 кадрах в секунду до 70 минут, на 9 минут дольше, чем раньше. В режиме 5,3K при 30 кадрах в секунду запись может продолжаться более 90 минут, а в режиме Full HD при 30 кадрах в секунду — более 150 минут.

Камера GoPro Hero 12 Black позволяет снимать видео в разрешении 5,3K при 60 кадрах в секунду в HDR-режиме. Она также поддерживает запись видео с 8- и 10-битной глубиной цвета с логарифмическим профилем, который сохраняет больше деталей в тенях и светлых участках изображения.

Ожидается, что новая камера будет оснащена технологией стабилизации HyperSmooth 6.0. Размеры и масса камеры остались без изменений. Корпус остается водонепроницаемым на глубине до 10 метров.

Важной особенностью новой камеры будет корпус с мелкими цветными вкраплениями, что указывает на использование переработанных материалов для более экологичного производства.

Полноценная презентация GoPro Hero 12 Black запланирована на 13 сентября 2023 года.