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Экс-владельцы iPhone 7 начали получать выплаты по иску из-за «петлевой болезни»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Бывшие владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus, страдавшие от так называемой «петлевой болезни», начали получать выплаты по коллективному иску, поданному несколько лет назад.

Суд удовлетворил иск в прошлом году, и теперь суммы выплат составляют около 200 долларов за каждое поданное заявление.

Эти выплаты происходят из 35-миллионного фонда, большая часть которого идет на вознаграждение адвокатам, участвовавшим в деле.

Крайний срок для подачи заявлений истек летом прошлого года, и Apple, хотя и не признала своей вины, согласилась на мировое соглашение.

«Петлевая болезнь» вызывала проблемы со звуком, включая ухудшение качества во время звонков. Размер выплат зависит от того, оплатил ли участник ремонт, связанный с проблемой, и максимальная сумма могла достигать 350 долларов.

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