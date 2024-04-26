Экс-сотрудники Apple разработали и открыли стартап для защиты iPhone

Двое бывших сотрудников Apple, которые ранее занимались исследованиями в области безопасности, решили создать свой собственный стартап под названием DoubleYou.

Основная цель компании заключается в разработке инновационных инструментов для защиты операционных систем iOS и macOS.

Специалисты отмечают, что в настоящее время наблюдается заметный рост числа атак на эти популярные операционные системы, при этом имеется ограниченное количество средств для их эффективной защиты.

Команда DoubleYou твердо намерена разработать новые методы анализа процессов macOS, которые позволят обнаруживать и предотвращать внедрение вредоносного кода. Профессиональные навыки и опыт, полученные экс-сотрудниками Apple, станут сильным фундаментом для достижения этой цели.

Защита персональных данных и конфиденциальности пользователей является одной из основных проблем современного цифрового мира. DoubleYou стремится стать ключевым игроком в этой сфере, предлагая инновационные решения, которые помогут обеспечить безопасность и защиту для миллионов пользователей iOS и macOS.