Экс-сотрудник OpenAI заявил, что ИИ погубит человечество с вероятностью 70%

Исследователи в области машинного обучения продолжают спорить о возможных опасностях, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Один из бывших сотрудников OpenAI, Дэниэль Кокотайло, высказал свои опасения относительно вероятности того, что ИИ может привести к краху человечества с шансом в 70%.

В интервью New York Times Кокотайло рассказал, что после присоединения к комиссии OpenAI в 2022 году его попросили сделать прогноз относительно будущего развития технологий.

Он предположил, что к 2027 году существует риск того, что развитие технологий принесет катастрофический вред и даже может привести к уничтожению людей.

Кокотайло настолько уверен в своих прогнозах, что убеждал генерального директора OpenAI Сэма Альтмана принять более строгие правила безопасности в отношении работы нейросетей. Это позволит более надежно контролировать развитие технологий.

Он выразил свою обеспокоенность тем, что OpenAI продолжает двигаться вперед, не обращая внимания на рекомендации и прогнозы.